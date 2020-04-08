8 Апр 2020 2020-04-08T23:00:16+03:00

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 9 апреля 2020 года составило 41 человек Фото: правительство ЯНАО

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 9 апреля 2020 года

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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 9 апреля 2020 года. За последние сутки в регионе выявили еще 11 случаев COVID-19 и теперь количество ямальцев с подтвержденной инфекцией – 41 человек.

Восемь новых случаев выявили в Салехарде – все заболевшие полицейские. Один тест подтвержден в поселке Пангоды Надымского района, который находится на карантине. Два случая из Муравленко - это вахтовики. Их госпитализированы в окружной центр СПИД. Контактные определены, обследованы и изолированы.

Больше всего заболевших коронавирусом на Ямале по-прежнему из поселка Пангоды Надымского района – 21 случай, в Новом Уренгое – 8, в Салехарде – 8 , в Пуровском районе – 2, в Муравленко – 2. Госпитализированы только 22 человека. Остальные лечатся дома. Один из первых пациентов больше не нуждается в ИВЛ, дышит сам и активно идёт на поправку.

Кроме того, 54 человека госпитализировано. Они были в контакте с больными и ждут результатов тестов. 2081 северянин – в режиме самоизоляции. 2467 – снято с карантина по истечении срока наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU