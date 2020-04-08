Источником COVID-19 могут быть россияне

8 Апр 2020 2020-04-08T17:45:18+03:00

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Носителями COVID-19 все чаще становятся россияне, не выезжавшие за пределы страны в последние пару месяцев, сообщает muksun.fm. Статистика коронавирусной инфекция гласит, что заболевшие «помолодели».

Уже неделю на Ямале действует полномасштабная кампания по тестированию населения. Благодаря этому специалисты вовремя выявляют носителей вируса: поначалу болезнь чаще всего не дает симптомов. Так, 8 апреля COVID-19 подтвердился у 11 пациентов. Резкий скачок заболеваемости в отдаленных регионах обусловлен особенностью логистики: анализы отправляют в Новосибирск раз в несколько дней. Результаты тоже приходят разом.

Однако специалисты отметили, что раньше коронавирус чаще подтверждался у туристов, теперь же носителями являются сами россияне. Свидетельство тому – зараженный житель поселка Пангоды, который ездил в соседнюю Югру, откуда вернулся с болезнью.

Специалисты напоминают: основной метод профилактики распространения коронавируса – самоизоляция и широкое тестирование на инфекцию населения округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU