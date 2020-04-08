2020-04-08T14:44:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Сомнительные тесты ямальцев на коронавирус будут перепроверять в Тюмени

В ЯНАО 41 подтвержденный случай COVID-19
Анна Полякова
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Сомнительные тесты ямальцев на коронавирус будут перепроверять в Тюмени Фото: правительство ЯНАОСомнительные тесты ямальцев на коронавирус будут перепроверять в Тюмени Фото: правительство ЯНАО
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Положительные или сомнительные тесты ямальцев на коронавирусную инфекцию теперь будут отправлять в Тюмень, сообщает Роспотребнадзор ЯНАО.

Их будут самолетом доставлять в лабораторию «Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора. Напомним, ранее их отправляли на подтверждение в федеральный центр «Вектор» в Новосибирск.

По последним данным оперативного штаба ЯНАО, число заболевших новой коронавирусной инфекцией 8 апреля достигло 41.

Больше всего инфицированных по-прежнему в поселке Пангоды Надымского района – 21 случай, в Новом Уренгое – 8, в Салехарде – 8 , в Пуровском районе – 2, в Муравленко – 2. Госпитализированы только 22 человека. Остальные проходят лечение амбулаторно на дому под присмотром врачей.

Кроме того, 54 ямальца госпитализированы. Они были в контакте с больными и ждут результатов тестов. 2081 северянин – в режиме самоизоляции. 2467 – снято с карантина по истечении срока наблюдения, анализы показали, что эти люди здоровы.

Врачи эпидемиологи и лаборанты тестируют по тысяче анализов в день. Как отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, такое покрытие даёт с одной стороны рост показателей, с другой - понимание реальной ситуации для принятия мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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