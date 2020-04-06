В Салехарде волонтёры начали развозить на дом школьникам продуктовые наборы

6 Апр 2020 2020-04-06T13:46:26+03:00

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В Салехарде волонтёры и работники образовательных учреждений начали развозить на дом продуктовые наборы школьникам, получающим бесплатное питание в текущем учебном году. Всего в период дистанционного обучения коробки с продовольствием получат 4 602 ученика. Это учащиеся 1-4-х классов, ученики льготных категорий из числа многодетных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Восьмикилограммовые продуктовые наборы рассчитаны на две недели и будут доставляться волонтёрами и работниками образовательных учреждений адресно, передаваться родителям лично, по предварительной договорённости об удобном времени, - начальник департамента образования Салехарда Оксана Казыева.

В продуктовый набор входит 20 наименований: крупы и макароны, фрукты, шоколад и натуральные соки, молоко, консервированный горошек, рыбные консервы, тушёнка из оленины, сахар, яйца, чай, кисель и какао, масло и сыр.

На базе третьей школы продуктовые наборы начали формировать уже в воскресенье. Здесь созданы все условия для фасовки продуктов. Помещения регулярно дезинфицируются, кварцуются, сотрудники пищеблоков выполняют работу в специальной одежде.

Напомним, на Ямале учащимся, которые до перехода на дистанционный режим получали в школе бесплатное горячее питание, будут вручать продуктовые наборы с 6 апреля. Как сообщили в правительстве ЯНАО, речь идет о 75% ямальских школьниках.

ИСТОЧНИК KP.RU