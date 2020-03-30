На Ямале школьники на дистанционном обучении получат продуктовые наборы

30 Март 2020 2020-03-30T11:56:30+03:00

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На Ямале учащимся, которые до перехода на дистанционный режим получали в школе бесплатное горячее питание, будут вручать продуктовые наборы с 6 апреля. Как сообщили в правительстве ЯНАО, речь идет о 75% ямальских школьниках.

Это все ученики с 1 по 4 класс, дети-сироты, инвалиды, дети из многодетных или малоимущих семей, ученики с 1 по 11 классы в сельских школах. Также с 1 по 11 класс бесплатно питаются ученики в городах Муравленко и Губкинский. Всего более 56 тысяч учеников Ямала получат продуктовые наборы.

Студенты ямальских колледжей, имеющие право на бесплатное питание, также будут обеспечены продуктовыми наборами. Это около 2,5 тысяч ямальских студентов. Выдача продуктовых наборов организована со следующей недели. Семьи будут получать их еженедельно до тех пор, пока дети будут оставаться на дистанционном режиме обучения.

Набор рассчитан на шесть дней. Перечень продуктов составлен по рекомендациям СанПиН, в данном наборе отсутствуют продукты, запрещённые для питания детей и подростков. В нём всё самое необходимое, чтобы родители дома смогли приготовить полноценный горячий обед своим детям: крупы, мясные консервы, хлеб, масло сливочное и растительное, овощи и фрукты, чай и конфеты. Это примерный список продуктов, который может меняться еженедельно. Сейчас прорабатывается схема доставки продуктовых коробок школьникам домой.

ИСТОЧНИК KP.RU