2020-04-04T23:00:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 апреля 2020 года составляет 12 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 5 апреля 2020 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 апреля 2020 года составило 12 человекЧисло заболевших коронавирусом на Ямале на 5 апреля 2020 года составило 12 человекФото: Татьяна Коркина
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По данным на 5 апреля 2020 года число заболевших коронавирусом на Ямале по-прежнему составляет 12 человек. К счастью, за последние сутки новых случаев заражения инфекцией не выявлено. К первым двум случаям, которые были выявлены 2 апреля, добавились ещё 10 подтверждённых случаев. Все заболевшие – жители посёлка Пангоды, работники одного из предприятий.

Сейчас 28 жителей ЯНАО госпитализированы, т.к. контактировали с больными. В режиме самоизоляции, на карантине, находятся 1245 человек – это ямальцы, приехавшие из-за границы. Сейчас они должны 14 дней провести на домашнем карантине, причём в это число не входят жители посёлка Пангоды.

Напомним, в Салехарде получен один сомнительный результат теста на коронавирус. Это работник аэропорта города. Анализ отправили на перепроверку в федеральную лабораторию.

Коронавирус, что это такое и как не заболеть.Коронавирус, что это такое и как не заболеть

ИСТОЧНИК KP.RU

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