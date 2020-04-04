Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 апреля 2020 года составляет 12 человек

4 Апр 2020 2020-04-04T23:00:04+03:00

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 апреля 2020 года составило 12 человек Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 5 апреля 2020 года

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По данным на 5 апреля 2020 года число заболевших коронавирусом на Ямале по-прежнему составляет 12 человек. К счастью, за последние сутки новых случаев заражения инфекцией не выявлено. К первым двум случаям, которые были выявлены 2 апреля, добавились ещё 10 подтверждённых случаев. Все заболевшие – жители посёлка Пангоды, работники одного из предприятий.

Сейчас 28 жителей ЯНАО госпитализированы, т.к. контактировали с больными. В режиме самоизоляции, на карантине, находятся 1245 человек – это ямальцы, приехавшие из-за границы. Сейчас они должны 14 дней провести на домашнем карантине, причём в это число не входят жители посёлка Пангоды.

Напомним, в Салехарде получен один сомнительный результат теста на коронавирус. Это работник аэропорта города. Анализ отправили на перепроверку в федеральную лабораторию.

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ИСТОЧНИК KP.RU