В Салехарде получен сомнительный результат теста на коронавирус

3 Апр 2020 2020-04-03T14:52:17+03:00

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В Салехарде сегодня, 3 апреля, получен один сомнительный результат теста на инфекцию COVID-19, сообщает Оперативный штаб по коронавирусу ЯНАО.

В ближайшее время результат анализа будет перепроверен в федеральной лаборатории. Кроме того, 3 апреля производится забор материала у контактировавших, люди взяты под медицинское наблюдение. Организован контроль соблюдения ими самоизоляции.

Напомним, к этому часу официально в регионе подтверждены 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 10 из них выявлены сегодня, 3 апреля. Все заболевшие - жители поселка Пангоды Надымского района. Люди находятся уже несколько дней под наблюдением медиков. Сообщается, что заболевшие не выезжали за границу в марте 2020 года.

Четверо из десяти заболевших, подтвержденных 3 апреля, госпитализированы ранее. Остальным на данный момент не требуется госпитализация.

ИСТОЧНИК KP.RU