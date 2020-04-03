2020-04-03T23:03:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Салехарде на два дня закроют аэропорт из-за коронавируса

С подозрением на заболевание сотрудник воздушной гавани
Анна Полякова
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В Салехарде на два дня закроют аэропортВ Салехарде на два дня закроют аэропортФото: Анна Полякова
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Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции ЯНАО 3 апреля принял решение на ближайшие два дня приостановить работу аэропорта Салехарда.

Напомним, накануне был выявлен единичный случай в Салехарде с подозрением на инфекцию COVID-19, и это работник аэропорта города. В ближайшее время результат анализа будет перепроверен в федеральной лаборатории. Кроме того, 3 апреля производится забор материала у контактировавших, люди взяты под медицинское наблюдение. Сейчас его коллеги проходят тестирование. Организован контроль соблюдения ими самоизоляции.

- Аэропорт придется закрыть, чтобы полностью установить круг контактов, а также провести полную дезинфекцию. Окончательное решение, как будет функционировать авиасообщение с окружной столицей на неделе, мы примем в воскресенье, - сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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