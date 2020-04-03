На Ямале будут обсуждать ужесточение контроля за передвижением в регионе
На Ямале намерены обсудить усиление мер по контролю за въездом в автономный округ и перемещений по его территории.
Речь об этом пойдет 3 апреля на Координационном совете по противодействию распространения коронавируса на Ямале с участием губернатора Дмитрия Артюхова
По последним данным оперативного штаба ЯНАО, в регионе официально зарегистрировано 12 случаев заболевания COVID-19. 10 из них выявлены сегодня, 3 апреля. Все заболевшие - жители поселка Пангоды Надымского района. Люди находятся уже несколько дней под наблюдением медиков. Сообщается, что заболевшие не выезжали за границу в марте 2020 года. Четверо из десяти заболевших, подтвержденных 3 апреля, госпитализированы ранее. Остальным на данный момент не требуется госпитализация.
Кроме того, Салехарде получен один сомнительный результат теста на коронавирусну инфекцию. В ближайшее время анализ будет перепроверен в федеральной лаборатории. Одновременно идет забор материала у контактировавших, люди взяты под медицинское наблюдение. Организован контроль соблюдения ими самоизоляции.
В поселке Пангоды после выявленных случаев коронавируса введён карантин. На въездах и выездах установлены контрольно-пропускные пункты УМВД России по ЯНАО, они работают круглосуточно. Проезд разрешён только транзитному транспорту без остановок, автомобилям экстренных служб, а также транспорту со спецпропусками.
ИСТОЧНИК KP.RU
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