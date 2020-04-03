2020-04-03T15:09:46+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале будут обсуждать ужесточение контроля за передвижением в регионе

Планируется усилить меры по контролю за въездом в автономный округ
Анна Полякова
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На Ямале будут обсуждать ужесточение контроля за передвижением в регионе Фото: yanao.ruНа Ямале будут обсуждать ужесточение контроля за передвижением в регионе Фото: yanao.ru
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На Ямале намерены обсудить усиление мер по контролю за въездом в автономный округ и перемещений по его территории.

Речь об этом пойдет 3 апреля на Координационном совете по противодействию распространения коронавируса на Ямале с участием губернатора Дмитрия Артюхова

По последним данным оперативного штаба ЯНАО, в регионе официально зарегистрировано 12 случаев заболевания COVID-19. 10 из них выявлены сегодня, 3 апреля. Все заболевшие - жители поселка Пангоды Надымского района. Люди находятся уже несколько дней под наблюдением медиков. Сообщается, что заболевшие не выезжали за границу в марте 2020 года. Четверо из десяти заболевших, подтвержденных 3 апреля, госпитализированы ранее. Остальным на данный момент не требуется госпитализация.

Кроме того, Салехарде получен один сомнительный результат теста на коронавирусну инфекцию. В ближайшее время анализ будет перепроверен в федеральной лаборатории. Одновременно идет забор материала у контактировавших, люди взяты под медицинское наблюдение. Организован контроль соблюдения ими самоизоляции.

В поселке Пангоды после выявленных случаев коронавируса введён карантин. На въездах и выездах установлены контрольно-пропускные пункты УМВД России по ЯНАО, они работают круглосуточно. Проезд разрешён только транзитному транспорту без остановок, автомобилям экстренных служб, а также транспорту со спецпропусками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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