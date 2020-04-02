В Ноябрьске включат муниципальную систему оповещения
В Ноябрьске включат громкоговорители, чтобы всех горожан оповестить о мерах и способах по предотвращению коронавирусной инфекции.
Как сообщает администрация города, для доведения информации будет задействована муниципальная система оповещения населения с передачей кратких речевых сообщений.
Напомним, с 1 апреля самоизоляция стала обязательной для всех. Власти Ямала напоминают, что это уже не рекомендация, а обязанность каждого человека.
По последним данным оперативного штаба ЯНАО, в регионе официально подтверждено два случая заражения коронавирусом. 26 ямальцев госпитализированы, поскольку были в контакте с больными. 1361 человек на карантине в режиме самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU