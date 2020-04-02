В Ноябрьске включат муниципальную систему оповещения

2 Апр 2020 2020-04-02T15:27:13+03:00

Горожанам будут рассказывать о мерах и способах по предотвращению коронавирусной инфекции

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В Ноябрьске включат громкоговорители, чтобы всех горожан оповестить о мерах и способах по предотвращению коронавирусной инфекции.

Как сообщает администрация города, для доведения информации будет задействована муниципальная система оповещения населения с передачей кратких речевых сообщений.

Напомним, с 1 апреля самоизоляция стала обязательной для всех. Власти Ямала напоминают, что это уже не рекомендация, а обязанность каждого человека.

По последним данным оперативного штаба ЯНАО, в регионе официально подтверждено два случая заражения коронавирусом. 26 ямальцев госпитализированы, поскольку были в контакте с больными. 1361 человек на карантине в режиме самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU