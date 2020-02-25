25 Февр. 2020 2020-02-25T10:59:33+03:00

На трассу Новый Уренгой - Пангоды автомобили пускают только колоннами Фото: администрация Нового Уренгоя

Особые условия проезда действуют в связи с непогодой

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На Ямале 25 февраля движение автотранспорта из Нового Уренгоя в Пангоды и в обратную сторону будет осуществляться колоннами. Как сообщили в администрации города, особые условия проезда действуют в связи с непогодой.

Ранее сообщалось, что на территории региона ожидаются неблагоприятные погодные явления. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.

На Ямале из-за ухудшения погодных условий 25 февраля работает только один зимник из четырех, однако и он действует с ограничениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU