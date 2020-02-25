25 Февр. 2020 2020-02-25T09:52:51+03:00

На Ямале работает только один зимник из четырех Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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На Ямале из-за ухудшения погодных условий 25 февраля работает только один зимник из четырех, однако и он действует с ограничениями.

Речь идет о сезонной трассе Коротчаево – Красноселькуп. Здесь, как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, открыто движение только для полноприводных транспортных средств общей массой от 3.5 до 30 тонн.

Зимник Салехард - Надым закрыт из-за непогоды еще с 23 февраля, автодорога Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги перекрыт накануне, 24 февраля.

Сезонная трасса Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале не введена в эксплуатацию.

Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

Дорожники напоминают, что выезд на закрытые зимники или их участки опасен для жизни, сезонные автодороги проходят в местах, где нет мобильной связи, и в случае ЧП будет невозможно вызвать подмогу.

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ИСТОЧНИК KP.RU