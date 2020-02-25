2020-02-25T09:52:51+03:00
Общество

На Ямале работает только один зимник из четырех

Трассе Коротчаево – Красноселькуп действует с ограничениями
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале работает только один зимник из четырех Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа Ямале работает только один зимник из четырех Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
Изменить размер текста:

На Ямале из-за ухудшения погодных условий 25 февраля работает только один зимник из четырех, однако и он действует с ограничениями.

Речь идет о сезонной трассе Коротчаево – Красноселькуп. Здесь, как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, открыто движение только для полноприводных транспортных средств общей массой от 3.5 до 30 тонн.

Зимник Салехард - Надым закрыт из-за непогоды еще с 23 февраля, автодорога Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги перекрыт накануне, 24 февраля.

Сезонная трасса Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале не введена в эксплуатацию.

Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

Дорожники напоминают, что выезд на закрытые зимники или их участки опасен для жизни, сезонные автодороги проходят в местах, где нет мобильной связи, и в случае ЧП будет невозможно вызвать подмогу.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале сократилось число контрафакта
На Ямале в выходные пострадали два снегоходчика
В Салехарде под окнами ветерана в День защитника Отечества устроили флешмоб
При пожаре в Новом Уренгое погибли мужчина и женщина
В отдалённых посёлках Ямала обустроят площадки временного накопления мусора
В Лабытнанги в ДТП пострадали два маленьких пассажира
На Ямале работает только один зимник из четырех
На Ямале ожидается усиление ветра до 20 м/с
Уренгойские художники порадуют пуровчан уровнем академического мастерства
В Ноябрьске за лето благоустроят 179 дворов
Глава Ямала поблагодарил врачей за спасение новорожденной и ее мамы
Погода на Ямале 25 февраля: снег пройдет на всей территории региона
В Салехарде на площади у окружного военкомата отметили День защитника Отечества
Погода на Ямале 24 февраля: переменная облачность и небольшой снег
Администрацию Лабытнанги судили за беспорядок на площадках для ТКО
Пуровский мост готов на 60 процентов: завершился четвертый этап стройки
Замглаву Надымского района обвиняют в растрате 29 миллионов рублей
Погода на Ямале 23 февраля: тепло и ветрено, местами снег
Учеников ямальской автошколы попросили быть вежливыми на дороге
В Новом Уренгое прокуратура разобралась, почему вырубили свет в дачном кооперативе
Погода на Ямале 22 февраля: местами пройдёт небольшой снег
Перед состязаниями на Кар-Нате тундровики прошли медосмотр
Пуровский чиновник получил взятку дорогим внедорожником
Ледовый городок в Салехарде продолжит работу
В Лабытнанги провели парад в честь единственного в городе героя-фронтовика
Салехардцы выбрали девиз Дня оленевода
На Ямале обсудили план подготовки к форуму молодых лидеров стран БРИКС и ШОС
Надымчанка, спасая деньги от мошенников, отдала сбережения незнакомке
Ямал остаётся регионом с самыми безопасными дорогами в УрФО