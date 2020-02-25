2020-02-25T08:19:24+03:00
Общество

На Ямале ожидается усиление ветра до 20 м/с

Непогода особо проявит себя в Шурышкарском, Приуральском, на севере Надымского и Пуровского и на юге Тазовского районов
Анна Полякова
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На Ямале ожидается усиление ветра до 20 м/с Фото: dgzp.yanao.ruНа Ямале ожидается усиление ветра до 20 м/с Фото: dgzp.yanao.ru
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На территории Ямала 25 февраля прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По информации синоптиков, ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 8-13 м/с, его порывы будут достигать 20 м/с. Местами по округу ожидается умеренный снег, метель. Непогода особо проявит себя в Шурышкарском, Приуральском, на севере Надымского и Пуровского и на юге Тазовского районов.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Опасными для людей на улице при сильных порывах ветра становятся слабоукреплённые широкоформатные и ветхие конструкции.

Спасатели рекомендует автолюбителям быть внимательнее на дороге в этот период, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение и рекомендуется воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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