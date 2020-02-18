2020-02-18T13:28:43+03:00
Общество

Участок трассы Сургут – Салехард замело снегом

Наряды ГИБДД выставлены с обеих сторон для недопущения проезда
Анна Полякова
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Участок трассы Сургут – Салехард замело снегом Фото: yanao.ruУчасток трассы Сургут – Салехард замело снегом Фото: yanao.ru
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На автомобильной дороге СургутСалехард 18 февраля в связи с сильной метелью и ограниченной видимостью в районе участка железнодорожной станции Ныда – Пангоды остановлено движение на км 829 – км 830, км 835.

Дежурная техника работает в усиленном режиме. Наряды ГИБДД выставлены с обеих сторон для недопущения проезда, сообщает правительство ЯНАО. Дорожники просят не выезжать на данный участок дороги до улучшения погоды и открытия движения.

По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», сегодня в Ямальском, Тазовском, Приуральском, Шурышкарском, Надымском районах небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель: ветер юго-западный, южный 8-13 м/с, порывы 18-23 м/с. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы.

- На региональных трассах ведётся патрульная очистка от перемётов и снега, трассы обрабатываются противогололёдными материалами. Особое внимание уделяется наиболее опасным участкам – это повороты, подъёмы и спуски, подъезды к мостам, – сообщил заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Александр Симонов.

Автомобилистов просят проявить предельную осторожность, адекватно оценивать погодные и дорожные условия, не превышать скорость.

Ранее сообщалось, что из-за метели с утра закрыто движение по зимнику Надым - Салехард. В районе сезонной автодороги порывистой ветер, и недостаточная видимость, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Кроме того, из-за метели 18 февраля отменяют и задерживают авиарейсы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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