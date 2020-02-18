Зимник Надым-Салехард закрыли из-за метели

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:07:16+03:00

Работают только две сезонные трассы

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Движение по зимнику Надым - Салехард во вторник,18 февраля, закрыто. Из-за метели с 8.30 трасса не доступна для всех видов транспорта. В районе сезонной автодороги порывистой ветер, и недостаточная видимость, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Зимник Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги с 8.00 открыто движение для всех автомобилей массой до 3,5 тонн легковые в сопровождении с полным приводом.

Трасса Коротчаево - Красноселькуп работает для транспорта массой до 30 тонн.

Проезд по зимнику Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале не могут принять из-за тёплой и многоснежной зимы.

По информации синоптиков, 18 февраля на территории Ямала прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер южный, юго-западный 6-13 м/с, местами порывы до 23 м/с. Местами по округу умеренный снег, в отдельных районах метель.

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ИСТОЧНИК KP.RU