На Ямале из-за метели отменяют и задерживают авиарейсы

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:09:07+03:00

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Аэропорт Нового Уренгоя 18 февраля вносит коррективы в режим вылетов и прилетов. Рейсы во вторник задерживаются и отменяются из-за неблагоприятных условий погоды для авиаперелетов.

Как сообщили в воздушной гавани, сильный боковой южный ветер с порывами до 22 м/с мешает безопасности взлета и посадки самолетов. Сегодня, 18 февраля, аэропорт работает по фактической погоде.

Как свидетельствует табло, задержано пять рейсов, отменены вылеты в Москву и Сабетту, а также утренние рейсы из Самары и Москвы. Два самолета вынуждены были сесть в других городах. Рейс из Москвы ушел в Сургуте, а самолет из Санкт-Петербурга приземлился в Надыме.

С пассажирами всех задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. К 14:00 погода улучшилась, вылетел борт из Тюмени TC-145, готовится к вылету борт из Надыма (ушедший на запасной) YC-846, сообщили в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой.

По метеоусловиям вертолетные рейсы из аэропорта города Салехарда перенесены на завтра: «Салехард – Яр-Сале – Мыс Каменный – Сеяха и обратно», «Салехард – Яр-Сале – Новый Порт – Мыс-Каменный и обратно» и «Салехард – Салемал – Панаевск – Яр-Сале и обратно».

По информации синоптиков, 18 февраля на территории Ямала прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер южный, юго-западный 6-13 м/с, местами порывы до 23 м/с. Местами по округу умеренный снег, в отдельных районах метель.

Ранее сообщалось, что из-за метели с утра закрыто движение по зимнику Надым - Салехард. В районе сезонной автодороги порывистой ветер, и недостаточная видимость, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU