17 Янв. 2020 2020-01-17T11:39:29+03:00

На Ямале в Крещение будут открыты 30 купелей Фото: yanao.ru

Толщина льда в местах купаний составляет от 45 см до 90 см

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На Ямале к празднованию Крещения Господня, которое в этом году выпадает на воскресенье, оборудуют купели для безопасного погружения людей в воду. Позже рядом с ними установят теплые палатки для переодевания.

Так, в 13 муниципалитетах на 23 площадках планируется открыть 30 купелей. В этом году окунуться в ледяную воду можно будет во всех городах и муниципальных районах автономного округа, кроме посёлка Ямбург и села Ратта. Больше всего участников купаний ожидается в Тарко-Сале, Надыме, Ноябрьске и Губкинском.

По предварительным данным, предполагается, что участников, решивших провести таинство купания составит порядка 15 тысяч человек.

Как отмечают в Ямалспасе, толщина льда в местах купаний составляет от 45 см на юге округа до 90 см на севере. Этого достаточно для безопасного нахождения на льду любого количества участников купания.

Спасатели напоминают, что перед погружением в воду запрещается принимать спиртные напитки. После завершения процедуры необходимы растирание тела махровым полотенцем, перемещение в теплое помещение, приём согревающих безалкогольных напитков.

Во избежание общего переохлаждения организма находиться в проруби можно не более одной минуты. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, погружение в прорубь запрещено.

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ИСТОЧНИК KP.RU