Грузоподъемность ледовой переправы через Обь повысилась

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:11:43+03:00

На трассу пропускают транспорт массой до до 45 тонн

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На главной ледовой переправе Ямала 10 января повысилась грузоподъемность. С 12-00 часов на зимнюю трассу между Салехардом и Лабытнанги пропускают колесный транспорт массой до 30 тонн, гусеничный до 45 тонн, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Тем временем, все зимники на Ямале сегодня закрыты по метеоусловиям. На территории региона бушует штормовой ветер, порывы которого достигают 22 м/с. По этой же причине задерживаются и авиарейсы.

Информацию о работе ледовой переправы можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

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ИСТОЧНИК KP.RU