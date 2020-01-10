2020-01-10T13:11:43+03:00
Общество

Грузоподъемность ледовой переправы через Обь повысилась

На трассу пропускают транспорт массой до до 45 тонн
Анна Полякова
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Грузоподъемность ледовой переправы через Обь повысиласьГрузоподъемность ледовой переправы через Обь повысиласьФото: Анна Полякова
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На главной ледовой переправе Ямала 10 января повысилась грузоподъемность. С 12-00 часов на зимнюю трассу между Салехардом и Лабытнанги пропускают колесный транспорт массой до 30 тонн, гусеничный до 45 тонн, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Тем временем, все зимники на Ямале сегодня закрыты по метеоусловиям. На территории региона бушует штормовой ветер, порывы которого достигают 22 м/с. По этой же причине задерживаются и авиарейсы.

Информацию о работе ледовой переправы можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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