Самолет из Москвы, не долетев до Нового Уренгоя, сел в Югре
Пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва – Новый Уренгой, приземлился в Нижневартовске. Сесть в пункте назначения ему не позволила погода, пояснили в воздушной гавани. Как сообщалось ранее, на Ямале сегодня бушует штормовой ветер, порывы которого достигают 22 м/с.
Известно, что еще два рейса временно не могут вылететь из Нового Уренгоя по метеоусловиям.
Также из-за неблагоприятных погодных условий задерживаются и вертолетные рейсы из Салехарда по направлениям: Яр-Сале, Салемал и Мужи. По информации синоптиков, порывы ветра в регионе продолжат усиливаться.
Напомним, в связи с метелью и плохой видимостью сегодня, 10 января, закрыты все ямальские зимники.
Между тем, с 12-00 часов 10 января повышена грузоподъемность на ледовой переправе Салехард - Лабытнанги, - сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Информацию о работе ледовой переправы можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.
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ИСТОЧНИК KP.RU