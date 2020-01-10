2020-01-10T13:11:08+03:00
Общество

Самолет из Москвы, не долетев до Нового Уренгоя, сел в Югре

Сесть в пункте назначения ему не позволила погода
Анна Полякова
Поделиться:
Самолет из Москвы, не долетев до Нового Уренгоя, сел в Югре Фото: pixabay.comСамолет из Москвы, не долетев до Нового Уренгоя, сел в Югре Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва – Новый Уренгой, приземлился в Нижневартовске. Сесть в пункте назначения ему не позволила погода, пояснили в воздушной гавани. Как сообщалось ранее, на Ямале сегодня бушует штормовой ветер, порывы которого достигают 22 м/с.

Известно, что еще два рейса временно не могут вылететь из Нового Уренгоя по метеоусловиям.

Также из-за неблагоприятных погодных условий задерживаются и вертолетные рейсы из Салехарда по направлениям: Яр-Сале, Салемал и Мужи. По информации синоптиков, порывы ветра в регионе продолжат усиливаться.

Напомним, в связи с метелью и плохой видимостью сегодня, 10 января, закрыты все ямальские зимники.

Между тем, с 12-00 часов 10 января повышена грузоподъемность на ледовой переправе Салехард - Лабытнанги, - сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Информацию о работе ледовой переправы можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грузоподъемность ледовой переправы через Обь повысилась
До конца года в Салехарде откроются три новых детских сада
Ямальцы стали чаще обращаться за юридической помощью
Надымчанин потерял 50 тысяч рублей после переписки на сайте
Самолет из Москвы, не долетев до Нового Уренгоя, сел в Югре
На Ямале устанавливают лично погибшей при пожаре
Пуровские общественники претендуют на президентские гранты
На Ямале усилили меры социальной поддержки
На Ямале из-за штормового ветра закрыты все зимники
В новогодние праздники на Ямале стало на 138 жителей больше
В Ноябрьске школьники ездят в автобусах бесплатно
В Лабытнанги рецидивист зашел в открытую квартиру и стал подозреваемым в краже
Погода на Ямале 10 января: ожидается потепление и усиление ветра
В Новом Уренгое задержали мужчину, вонзившему отвёртку в грудь таксисту