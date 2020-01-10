10 Янв. 2020 2020-01-10T13:11:08+03:00

Самолет из Москвы, не долетев до Нового Уренгоя, сел в Югре Фото: pixabay.com

Сесть в пункте назначения ему не позволила погода

Изменить размер текста: A A

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва – Новый Уренгой, приземлился в Нижневартовске. Сесть в пункте назначения ему не позволила погода, пояснили в воздушной гавани. Как сообщалось ранее, на Ямале сегодня бушует штормовой ветер, порывы которого достигают 22 м/с.

Известно, что еще два рейса временно не могут вылететь из Нового Уренгоя по метеоусловиям.

Также из-за неблагоприятных погодных условий задерживаются и вертолетные рейсы из Салехарда по направлениям: Яр-Сале, Салемал и Мужи. По информации синоптиков, порывы ветра в регионе продолжат усиливаться.

Напомним, в связи с метелью и плохой видимостью сегодня, 10 января, закрыты все ямальские зимники.

Между тем, с 12-00 часов 10 января повышена грузоподъемность на ледовой переправе Салехард - Лабытнанги, - сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Информацию о работе ледовой переправы можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU