10 Янв. 2020 2020-01-10T08:49:22+03:00

На Ямале из-за штормового ветра закрыты все зимники Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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На Ямале 10 января в связи с ухудшением погодных условий закрылся последний действующий накануне зимник. С 8:00 движение по сезонной трассе Коротчаево – Красноселькуп приостановлено. По прогнозам синоптиков, сегодня, на Ямале порывы ветра могут достигать 17-22 м/с, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. В результате все зимние автодороги сегодня не работают.

Движение по трассе Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги в связи с неблагоприятными погодными условиями не доступно уже несколько дней. В районе дороги - метель и недостаточная видимость. Зимник Надым – Салехард проработал накануне лишь час и закрылся также по метеоусловиям. Автодорога Аксарка – Салемал – панаевск – Яр-Сале пока не введена в эксплуатацию.

Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

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ИСТОЧНИК KP.RU