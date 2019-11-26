2019-11-26T15:00:04+03:00
Общество

Ноябряне поддержали запрет подкармливать голубей на улице

Для решения вопроса провели голосование
Анна Полякова
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Ноябряне поддержали запрет подкармливать голубей на улице Фото: pixabay.comНоябряне поддержали запрет подкармливать голубей на улице Фото: pixabay.com
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Жители Ноябрьска голосованием решали, позволить ли землякам подкармливать голубей на улице. Горячие споры на эту тему начались осенью. Когда была горожане начали жаловаться на возросшую популяцию голубей. «Количество пернатых становится пугающе огромным». – писали местные жители в соцсетях. Другие сердобольные ноябряне, между тем, рассыпают крупу, хлеб возле магазинов, на детских площадках, тротуарах.

Напомним, проблему увеличения численности «символа мира» обсудили на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, прошедшей в муниципалитете накануне.

Чтобы прийти к консенсусу, было решено провести на портале «Живем на Севере» опрос. Выяснилось, что большинство отдали свой голос за запрет подкармливания — 275 человек. Против набралось 176 опрошенных.

Напомним, сторонники гуманных действий приняли решение по сокращению популяции голубей естественным образом. Для этого было предложено уменьшить количество мест для прикорма и закрыть решетками вентиляционные камеры на крышах, а на детских площадках нужно установить таблички с информацией о запрете кормления птиц и бездомных животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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