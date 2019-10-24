В Ноябрьске возросшая численность голубей пугает горожан

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-24T12:43:13+03:00

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В Ноябрьске горожане жалуются на возросшую популяцию голубей. Количество пернатых становится пугающе огромным. Проблему увеличения численности «символа мира» обсудили на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, прошедшей в муниципалитете накануне.

В городе заметно возросло и количество мест для прикорма голубей. Теперь сердобольные ноябряне рассыпают крупу, хлеб возле магазинов, на детских площадках, тротуарах.

Как отметил замначальника управления ЖКХ, транспорта, энергетики и связи Сергей Пархомчук, городской среде у птиц нет врагов, поэтому они активно размножаются по 3-7 раз в год. При этом каждая особь оставляет после себя помет, который содержит кислоты и разъедает поверхности. Кроме того, голуби переносчики 90 возбудителей различных болезней, семь из них опасны для человека.

Представители Ноябрьской центральной городской больницы подтвердили, птицы могут заразить человека орнитозом, сальмонеллезом, инфекционным листериозом; туляремией; псевдотуберкулезом и другими болезнями, которые очень сложно диагностируются. Коллег дополнил Виктор Гордиенко, главный врач Станции скорой медицинской помощи, по его словам, голубиный помет – источник грибковых болезней, распространяющихся воздушным путем. Из-за этого у маленьких детей может возникнуть аллергия и другие заболевания.

Сторонники гуманных действий приняли решение по сокращению популяции голубей естественным образом. Для этого необходимо будет уменьшить количество мест для прикорма. Кроме того, предлагается закрыть решетками вентиляционные камеры на крышах, а на детских площадках нужно установить таблички с информацией о запрете кормления птиц и бездомных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU