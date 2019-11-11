2019-11-11T12:14:11+03:00
Общество

Ноябряне возмущены: дети играют на площадке среди трупов птиц

В массовой смерти голубей горожане винят местное нововведение
Анна Полякова
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Трупы голубей на детских площадках в Ноябрьске пугают горожан Фото: Администрация НоябрьскаТрупы голубей на детских площадках в Ноябрьске пугают горожан Фото: Администрация Ноябрьска
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Голуби Ноябрьска разделили горожан на два лагеря. Одни уверены, что эти птицы разносчики заразы, и численность их надо контролировать. Другие считают, что новый местных закон о запрете кормления голубей негуманным.

Между тем, в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что улицы города теперь полны трупами птиц. Винят в происходящем нововведение. Напомним, в конце октября на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии обсудили проблему увеличения численности голубей. Поводом стали жалобы горожан на возросшую популяцию этих птиц.

В результате решено было уменьшить количество мест для их прикорма и закрыть решетками вентиляционные камеры на крышах, а на детских площадках установить таблички с информацией о запрете кормления птиц и бездомных животных.

Именно эти меры и возмутили горожан. Так, например в сообществе «Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте» аноним опубликовал запись о том, как страшное зрелище, по его мнению, влияет на психику детей. Ноябрянин сообщил, что ребенок плачет уже третий день за неделю, поскольку в каждом дворе видит мёртвых птиц, которые лежат на детских площадках.

Горожанин просит, чтобы власти города обратили внимание на этот момент, и озадачились уборкой этого ужаса ежедневно.

«Это так вы воспитываете любовь детей к природе? А потом жалуетесь, что они голубей стреляют и на видео снимают? Вы представляете, как они растут, и как у них детство проходит - среди трупов птиц на качелях, горках, в песочнице. Что вы в будущем хотите от этого поколения?» – возмущается подписчик группы.

Напомним, в октябре заместитель начальника управления ЖКХ, транспорта, энергетики и связи Сергей Пархомчук, обозначив проблему, рассказал, что количество мест для прикорма голубей в городе увеличилось.

Ноябряне возле магазинов, на детских площадках, тротуарах рассыпают крупу, хлеб для кормления. В городской среде у птиц нет врагов, они активно размножаются по 3-7 раз в год.

- При этом каждая особь оставляет после себя 10-12 кг помета, который содержит кислоты и разъедает поверхности. Кроме того, голуби переносчики 90 возбудителей различных болезней, семь из них опасны для человека, - уточнил Сергей Пархомчук.

Между тем, активист, выступивший в соцсети, обратил внимание на то, что статистика заразившихся ноябрян или обращений в больницу после общения с голубями не предоставлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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