2019-08-28T07:19:31+03:00
Происшествия

Пропавшего в Надыме мужчину со шрамом нашли мертвым в лесу

Причины смерти определит экспертиза
Анна Полякова
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Ямальские поисковики нашли пропавшего мужчину в лесу мертвым Фото: Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт Ямал"Ямальские поисковики нашли пропавшего мужчину в лесу мертвым Фото: Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт Ямал"
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Поиск пропавшего в Надыме три недели назад 35-летнего Дениса Володина закрыт. Об этом сообщили накануне вечером поисковики отряда «Лиза Алерт Ямал».

В лесном массиве при прочесе, поисковая группа с позывным «Лиса 13» обнаружила тело мужчины. На место была вызвана оперативно-следственная группа. Сотрудники ОМВД осмотрели и подтвердили - Володин Денис погиб. Причины смерти определит экспертиза. По предварительным данным признаков криминальной гибели - нет

Как сообщала ранее «Комсомольская правда – Ямал», 35-летний Денис Володин, житель Свердловской области, исчез 5 августа, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Последний раз его видели в районе ЛЭП, расположенных на автодороге г. Надым - пос. Ягельный.

Волонтеры подключили к поиску мужчины 26 августа. На следующий день, 27 августа, зону поиска решили увеличить. Сообщалось также, что работу усложняло присутствие неподалеку медведей. Безопасность групп обеспечивали сотрудники полиции, вооруженные автоматическим и табельным оружием.

За два дня в поисках приняли участие 122 человека. Они прошли 864,9 км и проверили 80 квадратов 500х500 метров.

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В Надыме волонтеры подключились к поиску пропавшего 35-летнего Дениса Володина. Он исчез 5 августа, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Клич о помощи распространился в социальной сети «В Контакте»... (подробности).

Поискам пропавшего в Надыме мужчины мешают медведи

Поиск Володина Дениса, пропавшего в Надыме три недели назад, продолжается. Накануне в прочесе леса участвовало 64 человека... (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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