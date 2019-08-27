2019-08-27T13:53:48+03:00
Экономика

Комиссия оценила отремонтированный участок трассы Салехард – Аэропорт

В конце сентября специализированная организация проведет свою диагностику дороги
Анна Полякова
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Комиссия оценила отремонтированный участок трассы Салехард – Аэропорт Фото: yanao.ruКомиссия оценила отремонтированный участок трассы Салехард – Аэропорт Фото: yanao.ru
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В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сдан участок трассы Салехард – Аэропорт. Четыре недели дорожники работали на отрезке в 1 570 метров межмуниципальной трассы. Накануне здесь работала комиссия по приёмке, в которую вошли представители окружной дирекции дорожного хозяйства, генеральные подрядчики и эксплуатирующая организация. Но это не последняя проверка.

Напомним, на участке автодороги подрядчик заменил верхний слой покрытия на щебёночно-мастичный асфальтобетон. Кроме того, здесь впервые нанесена горизонтальная дорожная разметка из пластика: это движение по полосам, стрелки и ограничения скорости на проезжей части.

Вместе с комиссией в приёмке участвовали общественные наблюдатели. Они заметили небольшой переход старого асфальта в новый.

Такая система контроля позволяет достичь наибольшей открытости между обществом и властью, а также оперативности и согласованности в решении возникающих вопросов на всех этапах проведения дорожной кампании.

- Гарантийный срок на верхний слой покрытия – 4 года. В конце сентября к проверке приступит специализированная организация, которая будет полностью производить диагностику автомобильной дороги, проверять, в том числе, ровность продольного профиля. Все замечания будут переданы подрядной организации для устранения выявленных дефектов, - рассказал начальник отдела содержания и ремонта автомобильных дорог ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Александр Симонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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