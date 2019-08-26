На Ямале три недели ищут пропавшего в Надыме мужчину со шрамом на лице

СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-26T06:20:54+03:00

В Надыме три недели разыскивают пропавшего мужчину со шрамом на лице Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт Ямал"

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В Надыме волонтеры подключились к поиску пропавшего 35-летнего Дениса Володина. Он исчез 5 августа, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Клич о помощи распространился в социальной сети «В Контакте». Поисковый отряд «Лиза Алерт Ямал» объявил о наборе добровольцев для розыска северянина и опубликовал на свой страничке ориентировку.

Пропавший мужчина на вид ростом 160-165 сантиметров, среднего телосложения. У него черный короткие волосы, карие глаза и два широких шрама: один - возле темечка, второй - на левой скуле. В день исчезновения он был в черной куртке, серой футболке с длинным рукавом и надписью Adidas, бежевых штанах, белых кроссовках.

Волонтеры просят помощи всех неравнодушных горожан, которые смогут принять участие в поиске или в распространении информации.

«В понедельник, 26 августа, в районе «0» км планируется прочес лесного массива, требуется помощь добровольцев для поиска, а так же нужны охотники для обеспечения безопасности групп. Сбор на стоянке ОМВД по ул. Полярная г. Надыма в 10 ч. 30 мин. (местн.) для инструктажа», - сообщили ямальские поисковики.

К месту поиска добровольцам придется добираться на личных авто. Волонтерам советуют взять с собой два комплекта одежды, поскольку работа предстоит в мокром лесу, и непромокаемую удобную обувь. Также не помешает перекус на день и фонарь с запасными элементами питания.

Сообщение в официальной группе «Лизы» о том, что похожего мужчину видели в аэропорту, покидающего город, опровергли. Как сообщил руководитель отряда Игорь Заборовский, Денис Володин не мог уехать, поскольку не имел при себе документов.

ИСТОЧНИК KP.RU