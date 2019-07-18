Замгубернатора встретился с жильцами обрушившегося дома в Лабытнанги

СЕГОДНЯ 15:49 2019-07-18T15:55:48+03:00

Люди получат деньги для на приобретение нового жилья в августе

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Заместитель губернатора по строительству Андрей Воронов встретился с жителями частично обрушившегося дома в Лабытнанги (ул. Озёрная, 3/А микрорайон Обская). Напомним, ЧП произошло 12 июля. Жильцам пришлось срочно покинуть жилые помещения.

Фото: Администрация города Лабытнанги

По решению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, средства на расселение будут выделены из окружного бюджета в ближайшее время. Люди получат деньги для на приобретение нового жилья в августе после того, как собственники представят все необходимые документы, а также будут проведены необходимые в таких случаях оценочные расчёты.

На встрече с собственниками и нанимателями квартир аварийного дома Андрей Воронов объяснил порядок расчёта и предоставления субсидий.

Собственникам квартир уже сейчас можно выбирать варианты жилья для будущей покупки. При этом особое внимание будет уделено каждому владельцу квартиры в доме, признанном аварийным.

Глава города Лабытнанги Марина Трескова возьмёт каждого жителя этого дома на личный контроль до полного решения жилищного вопроса. Окончательной точкой будет считаться день, когда жители дома по улице Озёрной приобретут или получат жильё.

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ИСТОЧНИК KP.RU