ЧП в Лабытнанги: из-за обрушения фундамента едва не рухнул многоквартирник

СЕГОДНЯ 14:12 2019-07-12T14:18:35+03:00

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В Лабытнанги 12-квартинный дом перекосило из-за частичного обрушения свайного основания. Едва не рухнул жилой дом № 3/А по улице Озерная в микрорайоне Обской. К счастью, обошлось без жертв. Всем жильцам пришлось срочно покинуть помещения.

Ведется перепись жителей Фото: Администрация города Лабытнанги

Власти города и экстренные службы находятся на месте происшествия. Ведется перепись жителей, людям помогают забрать из дома необходимые вещи, документы. Всего по этому адресу зарегистрировано 39 человек, из них 14 несовершеннолетних. 9 квартир находятся в собственности граждан, 3 квартиры муниципальные.

Всем жильцам будет оказана разносторонняя помощь. Администрация города готова разместить всех людей в гостинице «Семь лиственниц». 4 человека уже изъявили желание поехать в гостиницу, остальные семьи из числа жителей дома решили разместиться у родственников и знакомых. С сегодняшнего дня управлением жилищной политики ведется подбор жилых помещений для размещения жителей дома.

Причины обрушения выясняются. Дом планируется признать аварийным. Жилищные вопросы будут решаться с каждой семьей в индивидуальном порядке.

Фото: Администрация города Лабытнанги

Как сообщили в администрации города, ранее жалоб от жителей по поводу состояния дома не поступало. Сегодня же градоначальница Марина Трескова проведет экстренное совещание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, чтобы скоординировать работу всех задействованных ведомств по оказанию помощи людям.

ИСТОЧНИК KP.RU