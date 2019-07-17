2019-07-17T14:29:53+03:00
Общество

Прокуратура проводит проверку после обрушения дома в Лабытнанги

Всем жильцам пришлось срочно покинуть помещения
Анна Полякова
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Прокуратура проводит проверку после обрушения жилого дома в Лабытнанги Фото: Администрация города ЛабытнангиПрокуратура проводит проверку после обрушения жилого дома в Лабытнанги Фото: Администрация города Лабытнанги
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В Лабытнанги проводится прокурорская проверка по факту ЧП с многоквартирником. Напомним, 12 июля произошло частичное обрушение 12-и квартирного жилого дома 1988 года постройки, в котором проживает 39 человек.

Выяснилось, что один из жильцов неоднократно обращался в управляющую компанию в связи с проседанием свайного основания здания. Именно поэтому в 2018 году проводились работы по укреплению фундамента. Однако при этом деревянный дом аварийным и подлежащим сносу в установленном законом порядке не признавался.

После происшествия вынесены решения о проведении проверок в отношении управляющей компании и администрации МО г.Лабытнанги.

Как сообщил в прокуратуре ЯНАО, будет дана оценка действиям управляющей компании по обслуживанию и содержанию многоквартирного дома, в том числе качеству проведенных работ по ремонту свайного основания дома.

Кроме того, проверят и исполнение органом местного самоуправления полномочий по признанию дома аварийным и своевременному переселению граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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