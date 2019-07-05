На Ямале прогнозируется дождь, гроза и сильный ветер

СЕГОДНЯ 16:07 2019-07-05T16:10:20+03:00

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 6 июля по данным синоптиков ожидается сильный ветер, с порывами 18-23 м/с. Дождь, местами сильный, ночью по северо-западу без осадков. В отдельных районах гроза.

Напомним, накануне в некоторых районах Ямала прошли сильные дожди, которые сопровождались порывами ветра, а также грозами.

Природная стихия в этот период очень непредсказуема, поэтому важно соблюдать правила безопасности, отметили в ГУ МЧС России по ЯНАО. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Во время порывов ветра нудно остерегаться слабоукреплённых широкоформатных и ветхих конструкций. Возникает большая вероятность падений деревьев, ветвей, срыва рекламных щитов, повреждений кровли домов, порывов воздушных линий электропередачи и связи.

Ямальцам советуют закрыть окна, убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Машину поставить в гараж или вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

- Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание, - советуют спасатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU