2019-07-05T08:45:47+03:00
Общество

После грозового шторма в Пуровском районе идут восстановительные работы

Последствия непогоды - сорванные крыши, отключение электроэнергии
Анна Полякова
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После грозового шторма в Пуровском районе идут восстановительные работы Фото: puradm.ruПосле грозового шторма в Пуровском районе идут восстановительные работы Фото: puradm.ru
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По территории Пуровского района 4 июля прошел грозовой шторм. В результате бури больше всего пострадали поселки Ханымей и Пурпе. Ведутся восстановительные работы.

С разницей в несколько часов ненастье настигло несколько муниципалитетов. В четверг вечером вместе с обещанным синоптиками дождем на поселок Ханымей обрушился шквальный порывистый ветер до 15м/с. В результате сорвана кровля многоквартирного дома по улице Мира, а также в частном жилом доме на Речной улице, частично повреждена кровля многоквартирного дома в Комсомольском квартале.

Вечером в администрации поселка экстренно провели заседание КЧС и ОПБ. Было принято решение о незамедлительном начале работ по восстановлению всех поврежденных объектов. Маневренный фонд готов для расселения пострадавших, однако жильцы отказались, ведется работа по монтажу временной кровли.

Непогода также коснулась поселка Пурпе, где также был зафиксирован шквалистый ветер и короткая грозовая буря. Порывы ветра достигали 15 м/с и выше. В результате неблагоприятного погодного явления было частичное отключение электроэнергии на территории поселка Пурпе и КС-02. В 23:20 электроснабжение было восстановлено в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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