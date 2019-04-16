СЕГОДНЯ 14:34 2019-04-16T14:36:53+03:00

Движение по ямальским дорогам после метели возобновляется Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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Штормовой ветер, бушевавший в районе ямальской столицы, утих. Открыто движение на ледовой переправе через Обь между городами Салехард и Лабытнанги в обоих направлениях. Работает две единицы снегоуборочной техники, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Началось движение по автодороге Салехард –Аксарка. Транспорт пропускают в составе колонн. Открыли дорогу Лабытнанги – Харп. Движение разрешено на всем протяжении трассы.

Напомним, еще несколько часов назад дороги были перекрыты из-за непогоды. Порывы ветра сносили металлические конструкции. Так, например, в Лабытнанги не удержалась на месте автобусная остановка, а в Салехарде ветер сорвал светофор со столба.

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ИСТОЧНИК KP.RU