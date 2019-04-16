Из-за апрельского мороза в салехардских школах отменили уроки

СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-16T09:30:29+03:00

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Из-за сильного ветра, порывы которого в течение дня могут достигать 26 метров в секунду, салехардские школьники 16 апреля остались дома. Для учеников с первого по восьмой классы в школах отменены уроки.

Сейчас в столице Ямала -15 градусов, но по ощущениям все -26. Северный ветер дует со скоростью 20 м /с. Бушует метель.

Погода удивила даже привычных к арктическому климату северян. Порывистый ветер, срывающий плохо закрепленные конструкции, становится опасным. Видео, как «легкий апрельский ветерок ласково треплет светофор на столбе», опубликовали в городских сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщалось ранее, в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыт проезд по всем зимникам. Проезд по ледовой переправе через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги также запрещен. Перекрыты некоторые загородные трассы.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1270" height="720" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/703425" frameborder="0"></iframe> В Салехарде сильный ветер сорвал светофор со столба.

ИСТОЧНИК KP.RU