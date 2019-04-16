В Лабытнанги порывистый ветер опрокинул автобусную остановку

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-16T10:41:10+03:00

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В Лабытнанги автобусная остановка не выдержала порывов ветра, который 16 апреля бушует на территории Ямала. Его скорость достигает 26 м/с. Жителей города просят соблюдать спокойствие.

Движение автобусов по маршруту № 1 приостановлено. Маршрут Лабытнанги - Салехард также по погодным условиям закрыт. На участке автомобильной дороги Лабытнанги – мкр. Обской – Лабытнанги организованно реверсное движение в колонне с машинами сопровождения.

В связи с неблагоприятными погодными условиями также закрыта и дорога на Харп, поэтому завоз питьевой воды 16 апреля осуществляться не будет. По городским маршрутам движение автобусов продолжается. Как сообщили в администрации города, с нормализацией погодных условий незамедлительно будут выполнены работы по восстановлению автобусных павильонов.

Как сообщалось ранее, в столице Ямала сильный ветер сорвал светофор со столба. Из-за непогоды закрыт проезд по всем зимникам. Проезд по ледовой переправе через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги также запрещен. Перекрыты некоторые загородные трассы.

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ИСТОЧНИК KP.RU