2019-04-16T10:41:10+03:00
Происшествия

В Лабытнанги порывистый ветер опрокинул автобусную остановку

Жителей города просят соблюдать спокойствие
Анна Горлач
Поделиться:
В Лабытнанги порывистый ветер опрокинул автобусную остановку Фото: группа "Лабытнанги Info" vk.comВ Лабытнанги порывистый ветер опрокинул автобусную остановку Фото: группа "Лабытнанги Info" vk.com
Изменить размер текста:

В Лабытнанги автобусная остановка не выдержала порывов ветра, который 16 апреля бушует на территории Ямала. Его скорость достигает 26 м/с. Жителей города просят соблюдать спокойствие.

Движение автобусов по маршруту № 1 приостановлено. Маршрут Лабытнанги - Салехард также по погодным условиям закрыт. На участке автомобильной дороги Лабытнанги – мкр. Обской – Лабытнанги организованно реверсное движение в колонне с машинами сопровождения.

В связи с неблагоприятными погодными условиями также закрыта и дорога на Харп, поэтому завоз питьевой воды 16 апреля осуществляться не будет. По городским маршрутам движение автобусов продолжается. Как сообщили в администрации города, с нормализацией погодных условий незамедлительно будут выполнены работы по восстановлению автобусных павильонов.

Как сообщалось ранее, в столице Ямала сильный ветер сорвал светофор со столба. Из-за непогоды закрыт проезд по всем зимникам. Проезд по ледовой переправе через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги также запрещен. Перекрыты некоторые загородные трассы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за апрельского мороза в салехардских школах отменили уроки

Из-за сильного ветра, порывы которого в течение дня могут достигать 26 метров в секунду, салехардские школьники 16 апреля остались дома. Для учеников с первого по восьмой классы в школах отменены уроки… (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские Ноябрьска прикрыли наркопритон
Из-за апрельского мороза в салехардских школах отменили уроки
Ямальские дорожники и общественники договорились в рамках нацпроекта
На Ямале из-за штормового ветра закрыли все зимники
На Ямале проверяют защищённость городов и посёлков от лесных пожаров
Погода на Ямале 16 апреля: порывы ветра могут достигать 28 м/с
Оленеводам из Панаевска рассказали о том, как стать предпринимателями
В новоуренгойских магазинах мошенница с Кубани обманывала продавцов
На Ямале оценили готовность к прохождению паводка
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
Строительные площадки в Ноябрьске проинспектировал замгубернатора
В Салехарде обсудили профилактику экстремизма в молодежной среде
Новоуренгоец остался без денег, пытаясь купить запчасти для снегохода в интернете
Мерзлотоведы разгадывают ямальские «Криосферные ребусы»
Ямальские волейболисты вернулись домой на матч четвертьфинала чемпионата России
После прокурорской проверки в Лабытнанги убрали снег с крыши многоэтажки