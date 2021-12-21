«Собрались вместе и окружили»: в Ноябрьская стая собак напала на молодую девушку

Бездомный пес Фото: Ольга Крыльцова

Жители Ноябрьска продолжают жаловаться на стаи агрессивных собак, заполонивших город. По словам северян, животные все чаще нападают на людей, причем их жертвами становятся не только взрослые, но и дети. Так, минувшим летом беспризорный пес набросился на маленькую девочку, вцепившись в нее зубами. А осенью нападению подверглась взрослая женщина, животные окружили северянку прямо во дворе ее дома.

А сегодня еще об одном случае рассказала молодая девушка. По ее словам, она спокойна шла на остановку по ул. Изыскателей, когда собаки начали проявлять агрессию.

- Я спокойно шла на остановку, как неожиданно собаки собрались вместе, окружив меня. А одна из них (белая) схватила меня сзади за пуховик и начала тянуть. Хорошо, что они оказались не такие смелые и убежали с одного моего крика, - написала горожанка в местном паблике.

В подтверждение своих слов она приложила фото порванной одежды и видео, на котором запечатлена та самая стая.

Фото: Ольга Чиркова

В комментариях горожане поделились на два лагеря: одни утверждали, что бездомные псы просто вынуждены выживать, поэтому их агрессия к людям вполне обоснована, а другие же, наоборот, не стремились защищать животных, аргументируя это тем, что они могут напасть на детей или пожилых людей, которые не в состоянии постоять за себя. Также нашлись и те, кто решил, что собаки просто решили поиграть, а девушка слегка перегнула палку, написав о нападении.

ВАЖНО!

В случае нападения собак горожанам необходимо оставить заявку на отлов. Сделать это можно по телефону: +7-982-173-40-63, а также по круглосуточному номеру МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» - 35-31-13. Кроме того, заявки принимаются по адресу электронной почты: SVKostyuk@noyabrsk.yanao.ru.