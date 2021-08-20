Девочке из Ноябрьска через суд выплатят компенсацию за укусы бездомной собаки Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Ноябрьска провела проверку по обращению женщины о нападении безнадзорной собаки на её малолетнюю дочь.

Как выяснилось, в результате нападения бездомной собаки несовершеннолетняя девочка получила рану от укусов животного. Ребёнка лечили в больнице от возможных последствий.

Так как проведение отлова безнадзорных животных возложено на органы местного самоуправления, прокуратура города обратилась в суд с иском о взыскании с администрации Ноябрьска компенсации причиненного ребёнку морального вреда.

Суд требования прокурора удовлетворил и в пользу девочки взыскано 30 тысяч рублей.

Напомним, мы сообщали ранее, что прокуратура заступилась за ребёнка-инвалида перед Фондом социального страхования.