Коронавирус на Ямале. Последние новости на 25 ноября 2021 года: отмена массовых мероприятий

В Лабытнанги отменяют все массовые мероприятия до 3 декабря. Фото - Марина Трескова в ВК.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 25 ноября 2021 года. Число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 139 и составило 57 651 человек, 5 человек скончались (всего – 840 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

В Лабытнанги отменяют все массовые мероприятия до 3 декабря. Об этом сообщила мэр Марина Трескова. По ее словам, статистику заболеваемости COVID-19 дополняют ОРВИ и грипп. Врачи обеспокоены ростом заболеваемости среди детей. Педиатрическая служба работает на износ, завершая смены поздними вечерами. Тревожные сигналы вынуждают к принятию дополнительных ограничений.

За последние сутки в России выявлено 33 558 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 240 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 682 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 434 393 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 267 819 летальных исходов, выздоровели 8 126 376 человек.