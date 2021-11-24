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Здоровье24 ноября 2021 10:03

Коронавирус на Ямале, последние новости на 24 ноября 2021 года: заболели 139 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 24 ноября 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 ноября увеличилось на 139 человек.

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 ноября увеличилось на 139 человек.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 ноября увеличилось на 139 человек. Всего с начала пандемии ковид подхватили 57 651 человек.

За последние сутки в России выявлено 33 558 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 240 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 682 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 434 393 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 267 819 летальных исходов, выздоровели 8 126 376 человек.