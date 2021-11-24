В Лабытнанги отменяют все массовые мероприятия до 3 декабря. Фото - Марина Трескова в ВК.

В Лабытнанги отменяют все массовые мероприятия до 3 декабря. Об этом сообщила мэр Марина Трескова.

– Статистику заболеваемости COVID-19 дополняют ОРВИ и грипп. Врачи обеспокоены ростом заболеваемости среди детей. Педиатрическая служба работает на износ, завершая смены поздними вечерами. Тревожные сигналы вынуждают к принятию дополнительных ограничений, – объяснила решение оперштаба градоначальник.

По ее словам, дети продолжат учиться в очном режиме. Для закрытых на карантин классов обучение организовано дистанционно. В разрезе каждого класса, группы отслеживаем количество заболевших ОРВИ в школах и детских садах. Данные передаются в Роспотребнадзор.

Репетиции и тренировки небольшими группами пока продолжатся: «Поручила руководителям учреждений культуры и спорта ежедневно контролировать посещаемость детей и в случае роста заболеваемости сделать перерыв».