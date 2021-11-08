Работа на удаленке и самоизоляция: на Ямале вновь усилили антиковидные меры

На Ямале вновь усилили антиковидные меры. Фото: Ольга Крыльцова

Не успели ямальцы привыкнуть к новой системе пропуска по QR-коду, как в регионе ввели новые антиковидные меры. Ознакомиться с соответствующим распоряжением могут все желающие на официальном сайте правительства.

Согласно документу, жители старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию вплоть до 31 декабря (дня окончания действия режима повышенной готовности). Исключение составляют вакцинированные, имеющие сертификат или QR-код, и переболевших менее полугода назад. Подтвердить перенесенный коронавирус необходимо справкой от врача или QR-кодом.

Работодатели обязаны перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. При этом работникам дается четыре недели, чтобы пройти вакцинацию (в случае отсутствия медицинских противопоказаний).

Также всем работодателям (в том числе ИП) рекомендовано на два дня освобождать от работы сотрудников, которые только что сделали прививку. Заработная плата при этом сохраняется.

Не вакцинированные и не переболевшие жители при посещении досуговых заведений теперь должны предъявить не только отрицательный ПЦР-тест, но и медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к вакцинации.

Запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00.

Отметим, что с каждым днем ситуация с коронавирусом продолжает обостряться. Для борьбы с болезнью в регионе разворачивают дополнительные койки, приостанавливают оказание плановой медпомощи, вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан и регулярно завозят вакцины, чтобы привиться от инфекции могли все желающие. Также во всех муниципалитетах сформированы контрольные группы, следящие за соблюдением