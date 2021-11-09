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Дом. Семья9 ноября 2021 16:01

На Ямале ученые засняли семью белых медведей, обедающих на берегу Карского моря

Уникальными кадрами поделились сотрудники Арктического научно-исследовательского стационара
Вера Зенина
Вера Зенина
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Фото: Арктический научно-исследовательский стационар.

Фото: Арктический научно-исследовательский стационар.

Сотрудники Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН (Лабытнанги) запечатлели группу белых медведей, решивших отобедать. По словам ученых, мишки лакомились тушей кита, выброшенной на берег Карского моря неподалеку от мыса Харасавэя.

На фото, опубликованном исследователями, можно увидеть целую семью - маму и двух детенышей. Чуть позже к ним присоединился еще один медвежонк, немного постарше. Добродушная медведица не стала отгонять чужака, позволив ему присоединиться к трапезе.

Фото: Арктический научно-исследовательский стационар.

Фото: Арктический научно-исследовательский стационар.

Кстати, по мнению ученых, одна из важных функций, которую выполняют белые медведи, - очистка берегов Карского моря от падали. Эта семья справилась со своей работой на отлично.

Однако бывают ситуации, когда белые медведи не могут найти пропитание и вынуждены выходить к людям. Один из таких случаев произошел в прошлом месяце. Тогда косолапый пробрался в вахтовый поселок Харасавэя, переполошив работников. Не остановили хищника и закрытые ворота. Проявив необычайную грациозность, он протиснулся под железной конструкцией, а затем отправился на поиски съестного.

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