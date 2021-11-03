На Ямале камера засняла двух медвежат, забавно трущихся об деревья

Один из заснятых медведей.

Ямальский департамент природных ресурсов поделился в своих соцсетях уникальными моментами из жизни диких животных, попавших в объективы видеокамер. На снимках можно увидеть лосей, овцебыков и кабанов, пришедших отобедать минерально-солевым комплексом и подкормками. Животные очень любят эти лакомства, поэтому работники службы по охране биоресурсов специального готовят их для лесных жителей.

Фото: департамент природных ресурсов ЯНАО

Фото: департамент природных ресурсов ЯНАО

Однако наибольшее внимание специалистов привлекли два медведя. Хищники метили территорию и забавно почесывались о деревья всеми конечностями. Закончив дела, косолапые удалились обратно в лес, оставив после себя хорошее настроение.

- Всего в арсенале департамента 20 подобных камер. Они используются для мониторинга животных на особо охраняемых территориях: их количество и пути миграции. Чаще всего фотоловушки устанавливаются в проблемных местах лесного фонда для фиксации нарушений: незаконной рубки, разведения костров и выброса мусора. Эти камеры постоянно меняют свое местоположение, что очень важно для выявления браконьеров и просто недобросовестных граждан, - сообщили в департаменте.