Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Дом. Семья3 ноября 2021 6:40

На Ямале камера засняла двух медвежат, забавно трущихся об деревья

Уникальными кадрами поделились сотрудники департамента природных ресурсов
Вера Зенина
Вера Зенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Один из заснятых медведей.

Один из заснятых медведей.

Ямальский департамент природных ресурсов поделился в своих соцсетях уникальными моментами из жизни диких животных, попавших в объективы видеокамер. На снимках можно увидеть лосей, овцебыков и кабанов, пришедших отобедать минерально-солевым комплексом и подкормками. Животные очень любят эти лакомства, поэтому работники службы по охране биоресурсов специального готовят их для лесных жителей.

Фото: департамент природных ресурсов ЯНАО

Фото: департамент природных ресурсов ЯНАО

Фото: департамент природных ресурсов ЯНАО

Фото: департамент природных ресурсов ЯНАО

Однако наибольшее внимание специалистов привлекли два медведя. Хищники метили территорию и забавно почесывались о деревья всеми конечностями. Закончив дела, косолапые удалились обратно в лес, оставив после себя хорошее настроение.

На Ямале камера засняла двух медвежат, забавно трущихся об деревья (видео №1)
На Ямале камера засняла двух медвежат, забавно трущихся об деревья (видео №2)

- Всего в арсенале департамента 20 подобных камер. Они используются для мониторинга животных на особо охраняемых территориях: их количество и пути миграции. Чаще всего фотоловушки устанавливаются в проблемных местах лесного фонда для фиксации нарушений: незаконной рубки, разведения костров и выброса мусора. Эти камеры постоянно меняют свое местоположение, что очень важно для выявления браконьеров и просто недобросовестных граждан, - сообщили в департаменте.

Живой уголокЖивой уголок: Окно в природу