Народный участковый Ямала: «Я пошла по стопам деда»

Примером для Алены был всегда ее дед Фото: Алена Никифорова Фото: Личный архив

В ЯНАО подошел к концу всероссийский конкурс «Народный участковый – 2021». С большим отрывом в голосовании за звание лучшего участкового округа победила старший лейтенант полиции Алена Никифорова. Девушка трудится отделении Министерства внутренних дел России по городу Ноябрьску. За время службы она зарекомендовала себя профессионально-грамотным, исполнительным и дисциплинированным сотрудником полиции. Работать в полиции ноябрянка мечтала с детства, примером в семье был ее дед, который также посвятил свою жизнь работе участковым. О своем сложном пути к заветной цели девушка рассказала «Комсомольской правде-Ямал».

ДЕТСТВО

Алена Никифорова всегда хотела работать в полиции и носить погоны, ведь на это ее вдохновил любимый дедушка, который работал участковым в северном городе Тарко-Сале.

- Это была моя мечта с детства, я смотрела на дедушку и хотела ему подражать. Но, к сожалению, работать в органах мне посчастливилось не сразу. Судьба распорядилась иначе. По первому образованию я педагог, семь лет проработала воспитателем в детском саду. Но мысль о службе в полиции не покидала меня. И я решила иди на пути к своей мечте, - рассказывает Алена Никифорова.

ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА

В 2016 году Алена устроилась стажером в отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Шурышкарскому району ЯНАО. Параллельно с этим девушка поступила в Вятский государственный университет по направлению подготовки «Юриспруденция» и успешно окончила его. Образование и рвение к мечте помогло осуществить задуманное: сейчас Алена работает участковым в ОМВД России по городу Ноябрьску и успешно справляется с должностными задачами.

- Я переживала, думала, не получится. Видела контингент, с которым приходится работать участковым – это и алкоголики, и семейные дебоширы, и наркоманы. Но страх удалось перебороть, во многом помогло желание помогать людям. Тем более на опасные выезды я не отправляюсь одна, в таких ситуациях меня сопровождают мои коллеги, - объясняет старший лейтенант полиции.

Мечта детства стала явью Фото: Алена Никифорова Фото: Личный архив

САМЫЙ ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ СЛУЧАЙ

Алена Никифорова признается, что за время своей работы случались как радостные моменты, так и не очень. Так, девушка с грустью вспоминает, как обнаружила в квартире 92-летнюю умершую женщину, которая пролежала дома двое суток. По словам Алены, тяжело сталкиваться с подобным. Однако в работе полицейских есть и забавные ситуации, вызывающие улыбку.

- Какое-то время мне каждый день звонила женщина и жаловалась на соседа, который постоянно занимал «её» парковочное место. Попытки объяснить ей, что это парковочное место за ней не закреплено, не увенчивались успехом. Через какое-то время эти двое подружились: мужчина помог ей завести машину, когда на улице было холодно. С тех пор они прекрасно общаются и никаких жалоб не поступает, - поделилась Алена Никифорова.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Подать заявку Алены на конкурс было идеей руководства. Сама же девушка предпочитает оставаться «в тени». Да и такое внимание, по словам девушки, отвлекает от работы, которую Алена привыкла выполнять ответственно и в срок. Девушка до ночи сидела

- Сама я никогда бы не подала заявку, не моё это – быть на виду, а тем более давать интервью и участвовать в прямых эфирах. Люблю быть «за кулисами». Но анкету по требованию руководства все же заполнила. Потом, конечно, было интересно наблюдать за голосованием, очень нервничала и переживала, особенно во время второго этапа конкурса - делится сотрудница полиции.

Девушка признается, после участия в конкурсе ее стали многие узнавать, что позитивно сказалось и на работе. Так, доставать удостоверение (на что всегда уходит много времени ввиду спецодежды) теперь приходится не всегда, ведь ее уже знают в лицо.

ПОДДЕРЖКА

На протяжении всего голосования девушку поддерживали коллеги, друзья и семья. Сама же Алена считает, что выиграть ей помогло замечательное качество людей, живущих на севере – сплоченность.

- Жители севера очень сплоченные и дружные. Многие мои знакомые передавали информацию о конкурсе своим близким, те тоже голосовали, так и получилось всеобщими усилиями прийти к победе, за что я всем очень благодарна, - признается лейтенант.

СЕМЬЯ И ХОББИ

Алена Никифорова воспитывает сына, не замужем. Хобби у сотрудницы полиции нет, так как все ее время, и даже свободное, посвящено работе.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Алена Никифорова родилась 7 апреля 1989 года, проживает с сыном в Ноябрьске. Служит в отделении Министерства внутренних дел России по городу Ноябрьску. Имеет высшее юридическое образование. За время своей службы Алене Никифоровой удалось раскрыть 7 преступлений различного характера, а также обработать 195 жалоб и заявлений граждан.

В работе прежде всего Алена ценит возможность помогать людям Фото: 89.мвд.рф Фото: внешний сайт

- Самым важным в своей работе я считаю возможность помогать людям, быть им полезной. О своем выборе профессии не жалею и никогда не жалела. Я люблю дело, которым занимаюсь, - заключила Алена Никифорова.

ВАЖНО

Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый» – 2021 завершился 16 октября. Пользователи интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях голосовали за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России по Ямало-Ненецкому автономному округу. По итогам первого тура во второй этап вышли три участника: сотрудник ОМВД России по г. Ноябрьску Владимир Донченко (818 голосов), участковый ОМВД России по г. Лабытнанги Александр Малеев (73 голоса) и Алена Никифорова, которая одержала победу, набрав 1 925 голосов.

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