Жительница Ноябрьска признана лучшим участковым полиции ЯНАО

Кареглазая брюнетка сразу завладела сердцами Фото: Алена Никифорова Вконтакте Фото: Соцсети

В ЯНАО прошел конкурс «Народный участковый», в котором приняли участие 12 полицейских. Лишь одна единственная девушка претендовала на победу, ей оказалась Алена Никифорова из Ноябрьска. Молодая сотрудница полиции одержала победу. Об этом сообщили на сайте УМВД России по ЯНАО.

Фото: Алена Никифорова Вконтакте Фото: Соцсети

За десять дней онлайн-голосования за Алену Никифорову отдали почти 15 тысяч голосов, что, конечно, не могло не привести молодую девушку к победе. Вечером 16 октября онлайн-голосование завершилось, и ожидания подтвердились – девушка выиграла.

Фото: Алена Никифорова Вконтакте Фото: Соцсети

Редакция «Комсомольская правда» собрала снимки обворожительной ноябрянки в форме. В нашем фоторепортаже вы можете посмотреть, как выглядит лучший участковый Ямала на службе и в повседневной жизни.

Фото: Алена Никифорова Вконтакте Фото: Соцсети

В конкурсе приняли участие жители таких городов, как Ноябрьск, Новый Уренгой, Муравленко, Губкинский, Салехард, Лабытнанги, Ямальский, Надымский, Пуровский, Приуральский, Шурышкарский и Тазовский районы.