На конкурсе «Народный участковый-2020» Ямал представит полицейский из Ноябрьска

Участковый из Ноябрьска.

В МВД России 1 ноября стартовал финальный этап юбилейного X Всероссийского конкурса «Народный участковый», который по традиции проводится в тесном сотрудничестве с «Комсомольской правдой». Голосование продлится до 10 ноября.

Победителем регионального этапа в ЯНАО стал майор полиции Игорь Водзинский. Старший участковый уполномоченный служит в городе Ноябрьск. В его активе – медаль «За отличие в службе III степени», благодарность начальника УМВД России по ЯНАО в 2017 году и 19 поощрений.

Перед тем, как стать участковым, Игорь Петрович проходил службу в должности следователя. В августе 2017 года был переведен в ОМВД России по г. Ноябрьску на должность участкового уполномоченного полиции. Общий стаж службы в органах внутренних дел составляет 14 лет.

За Игорем Водзинским закреплено 3828 человек, 201 жилой многоквартирный дом, православная гимназия, МБОУ СОШ № 5, ООО «Ноябрьская парогазовая электростанция». Каждую смену участковый обходит два своих участка и раздает памятки, как избежать интернет-мошенничества.

За годы службы участковый показал себя настоящим профессионалом своего дела. В кругу коллег зарекомендовал себя честным сотрудником, человеком, который знает законы и нормативные акты, и хорошим товарищем.

Перед людьми он тоже показал свои лучшие стороны. Этому свидетельствует доверие и уважение населения, низкий уровень преступности и административных правонарушений на закрепленном участке. Ну и, конечно же, итоги голосования в конкурсе «Народный участковый».

До 10 ноября каждый человек может проголосовать в интернете с помощью своих аккаунтов в социальных сетях за лучшего участкового на портале издательского дома «Комсомольская правда».

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