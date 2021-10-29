Жители Салехарда жалуются на занесенные снегом тротуары в районе Комбинат

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде".

Жители Салехарда продолжают жаловаться на коммунальные службы, халатно относящиеся к своим обязанностям. На днях горожане активно обсуждали в соцсетях переполненные мусорные баки. По словам людей, контейнеры завалены настолько, что отходы просто некуда складывать.

Теперь жители окружной столицы недовольны уборкой снега, которого за последние дни выпало немало.

- Улица Богдана Кнунянца. Ничего нового, из года в год одно и тоже. Главное, для машинок дорогу почистили, а люди сами ножками натопают, - написал недовольный горожанин в одном из городских пабликов.

В подтверждение своих слов автор приложил фото, на которых видны заваленные снегом тротуары. Судя по оставшимся следам, горожанам пришлось серьезно потрудиться, чтобы протоптать путь к остановке.

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде".

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде".

Кстати, данный пост ничуть не удивил салехардцев. По словам людей, сейчас такая ситуация по всему городу, а убрать весь снег разом коммунальщики не в силах.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, расчистка данной территории включена в план-график, работы проведут до конца текущей недели.

Также в ведомстве напомнили, что на 29 октября в уборке города задействованы 24 единицы дорожной техники. В первую очередь машины расчищают проезжую часть, а затем - стоянки, остановки и тротуары. Также порядок наводят на заездах к школам и дошкольным учреждениям, спусках и подъемах на дорогах.

Добавим, сейчас в пользовании АО «Салехарддорстрой» находятся 43 единицы спецтехники, а к концу года автопарк пополнят еще 26 машин.