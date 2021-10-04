Расчищать Салехард от снега будут 69 единиц дорожной техники

Фото: администрация Салехарда

С наступлением зимы АО «Салехарддорстрой» приступит к содержанию городских дорог протяженностью более 114 километров. Для этого на предприятии имеются 43 единицы спецтехники, которая уже прошла техническое обслуживание. Также для нее закуплены все необходимые расходные материалы и запчасти.

Напоминаем, что к концу года ожидается прибытие еще 26 единиц техники. Это позволит АО «Салехарддорстрой» отказаться от услуг субподрядчиков и своими силами осуществлять уборку города от снега. В настоящее время уже ведется активная работа по набору водителей категории «С» и машинистов на новую технику.

- Для устранения наледи и скользкости на дорогах города и тротуарах нами заготовлено 700 кубометров противогололедного материала, - рассказал директор АО «Салехарддорстрой» Михаил Болдессари.