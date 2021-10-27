Жители Салехарда массово жалуются на переполненные мусорные баки по всему городу

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде". Контейнерная площадка по ул. Броднева.

Жители Салехарда массово жалуются на переполненные мусорные баки, которые то и дело встречаются во дворах и на улицах. Чтобы хоть как-то разобраться в данной проблеме, один из горожан написал пост в соцсети, обращаясь к землякам.

- Подскажите номер компании, которая отвечает за мусорные контейнеры. Вот такая ситуация на улице Броднева, - пишет горожанин.

В подтверждение своих слова автор прикрепил фото, на котором видна контейнерная площадка, полностью заваленная отходами. Мусора настолько много, что он даже не помещается в баки и валяется на снегу.

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде". Контейнерная площадка по ул. Броднева.

Увидев такую вакханалию, горожане начали сообщать и о других местах, где ситуация обстоит не лучшим образом. Так, речь идет об улицах Щорса, Геологов, Чапаева, Горького, Маяковского и других.

Как выяснилось, отвечает за порядок на контейнерных площадках ООО «Авето». Но, несмотря на постоянные звонки граждан, компания не спешит выполнять свои обязательства.

- На протяжении двух недель звонила им несколько раз. Один раз приехали, убрали. Вчера звонила в отдел по обращениям граждан городской администрации, обещали разобраться, - пожаловалась Александра.

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде". Контейнерная площадка по ул. Горького.

В администрации Салехарда корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» подтвердили, что ответственность как минимум по двум адресам ( улицы Броднева и Горького) несет компания «Авето». Также в ведомстве уточнили, что жильцы могут обратиться к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами по номеру телефона ЕДС: 8 (800) 350-51-15.