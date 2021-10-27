Коронавирус на Ямале. Последние новости на 27 октября 2021 года: количество заболевших растет с каждым днем

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли три человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 135 человек, из них 10 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 53 491 житель. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 883 человека, из них 115 находятся в тяжелом состоянии, 22 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Однако есть и хорошее новости, за сутки от болезни излечились 144 человека, с начала пандемии - 50 466.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 37 930 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 387 (9,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 279 573 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 690 человек, с начала пандемии - 7 186 611. Также за сутки зафиксировано 1 069 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 231 669 человек.