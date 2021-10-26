Число умерших от коронавируса на Ямале на 26 октября 2021 года увеличилось на три человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на три человека. Всего с начала пандемии скончался 741 северянин.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 135 новых случаев заболевания. На данный момент 883 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 115 из них - в тяжелом состоянии, 22 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 37 930 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 387 (9,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 279 573 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 690 человек, с начала пандемии - 7 186 611. Также за сутки зафиксировано 1 069 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 231 669 человек.